Sanepid z wagą w szkole. Czy plecaki są za ciężkie? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Czy uczniowie noszą za ciężkie plecaki - sprawdzają to inspektorzy sanepidu. W szkołach w regionie trwa ważenie tornistrów.

To w ramach kampanii wojewódzkiej #MojaSzkołaZdrowaSzkoła. Wszystko po ro, by sprawdzić jak obciążone są dzieci. Najpierw na wagę staje dziecko, później ważony jest plecak.



Według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego masa plecaka ne powinna przekraczać 10 procent masy ciała dziecka.



Dziś akcja odbyła się w Szkole Podstawowej nr 54 w Szczecinie. Na miejscu była reporterka Radia Szczecin.



- Czy ten plecak jest dla ciebie za ciężki? Jest za ciężko, gdy go niesiesz do szkoły? - dopytywała.

- Nie. Jestem z klasy sportowej; dużo pływam i mam dużo siły - odparł jeden z uczniów.

- A co nosisz w plecaku, że jest taki ciężki?

- Książki, piórnik i jakieś inne rzeczy...



- Ważymy te plecaki po to, żeby wskazać dyrektorom szkół, czy taki problem istnieje w ich szkołach, żeby ewentualnie wykryć te nieprawidłowości, które mogą wystąpić w szkole - wyjaśnia Paweł Majko z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.



Poprzednie takie badania odbyły się w 2018 roku. Okazało się, że ponad połowa uczniów ma za ciężkie plecaki.