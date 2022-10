Częściowe zaćmienie Słońca widziane w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Zaćmienie Słońca to niecodzienne zjawisko, święto astronomii, które można było obserwować między godziną 11.10 a 13.30. Na wspólne oglądanie szczecinianie spotkali się na Wałach Chrobrego.

Jak mówi uczestnik pan Ryszard, na wydarzenie zaprowadziła go ciekawość.- Widzę fajne przygotowanie, podoba mi się. Okazało się, że są wystawione teleskopy i kartki do patrzenia bezpośrednio na Słońce. Atmosfera jest przyjemna - mówi uczestnik.Wspólne oglądanie zaćmienia Słońca to pomysł Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Jak mówi prezes stowarzyszenia Paweł Szkaplewicz, jest to zjawisko, które warto celebrować.- Jest to rzadkie zjawisko. Wtedy, kiedy jest pełne, a takie w Polsce zdarzy się dopiero w 2135 roku, jest to wyjątkowo spektakularne. Warto jeździć po świecie, żeby cos takiego zobaczyć i doświadczyć - mówi Szkaplewicz.Dzisiejsze częściowe zaćmienie Słońca jest najgłębszym zakryciem gwiazdy przez Księżyć od 2015 roku. Najbliższe takie zjawisko będziemy mogli obserwować dopiero w marcu 2025 roku.