Debata o wyzwaniach edukacji medialnej [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Do każdej informacji pojawiającej się w mediach musimy podchodzić krytycznie - mówił dziś w Szczecinie były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski.

W Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie odbywa się debata poświęcona "Współczesnym wyzwaniom edukacji medialnej".



- To lenistwo intelektualne, które nam wszystkim przecież towarzyszy cały czas, należy przemóc i nie wierzyć wprost w to, co nam mówią. Warto znać metody manipulacji. To nie jest przecież kwestia tylko tego, że ktoś nam podaje zmyślone fakty, to jest też to, że sam komentarz się podaje zamiast faktu - przekonywał Kołodziejski.



Media kłamią tak jak ludzie, musimy więc wiedzieć, którym środkom przekazu możemy ufać.



- Media można wykorzystywać, znacznie skuteczniej niż mój głos, który gdzieś tam w rozmowie wybrzmi... Zagrożenie i pokusa tym kłamstwem, manipulacją i dezinformacją są dużo większe - dodał Kołodziejski.



Całą debatę poświęconą edukacji medialnej będziemy mogli wysłuchać na antenie Radia Szczecin w czwartek o godzinie 20.00.