Pierwsza taka moneta w Polsce odnaleziona pod Kamieniem Pomorskim

Fot. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej Fot. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

Srebrna moneta z wizerunkiem króla szwedzkiego Gustawa I Wazy została odkryta pod Kamieniem Pomorskim.

Jest to ważne odkrycie, bo szwedzki władca panujący w XVI wieku był dziadkiem króla Polski - Zygmunta III Wazy.



Moneta z 1522 roku została znaleziona po kilkuset latach na polu przez Daniela Kwaśniaka vel Kwaśniewskiego ze Stowarzyszenia Na Rzecz Ratowania Zabytków im. Św. Korduli.



- Znalazłem zabłoconą monetę. Po przemyciu zobaczyłem, że jest warta uwagi. Została wybita w mennicy w Sztokholmie i służyła jako ozdoba - mówi Kwaśniak vel Kwaśniewski.



Moneta trafiła do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Co się na niej znajduje? O tym mówi Grzegorz Kurka, dyrektor muzeum.



- Na awersie monety mamy króla Gustawa w ceremonialnej, wczesnorenesansowej zbroi. Na rewersie widoczną mamy tarczę herbową, takie skrzyżowane strzały pomiędzy którymi umieszczone zostały trzy korony - mówi Kurka.



To pierwsza taka moneta odnaleziona w Polsce. Teraz będzie ją można zobaczyć na wystawie w kamieńskim muzeum.