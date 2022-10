Światowy Dzień Transplantacji. Wpływ Covid-19 na przeszczepy [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Pandemia zmieniła oblicze transplantologii" - oceniają lekarze ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.

W ostatnich latach spadła liczba wykonywanych przeszczepów. To między innymi, dlatego że szpital był skupiony na leczeniu chorych na Covid-19, a inne zabiegi były odkładane w czasie.W środę obchodzimy Światowy Dzień Transplantacji. Lekarze ze szpitala przeszczepili już prawie tysiąc wątrób w 20 lat. Ostatnio nowy narząd otrzymała pacjentka chora na koronawirusa.To była wyjątkowa operacja - mówi ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Naczyniowej szpitala przy ulicy Arkońskiej Samir Zeair.- Pacjentka miała 19 lat. Podjęliśmy decyzję o przeszczepieniu wątroby. Narząd znaleźliśmy z trudem po paru dniach. Wątroba przeszczepiona została mimo rozpoznania Covid-19 - zaznacza Zeair.Przed pandemią przeszczepialiśmy sześćdziesiąt nerek rocznie, rok później już tylko kilkanaście - dodaje ordynator Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek prof. Marek Myślak.- Nasze działania silniej skierowane zostały w kierunku przeszczepiania nerek od żywych dawców. Spotykamy się z pacjentami oraz rodzinami osób ze schyłkową niewydolnością nerek, żeby na wczesnym etapie, móc wyłonić potencjalnych dawców nerki - podkreśla Myślak.Jedną z pacjentek szpitala jest pani Renata. Przeszła już dwa przeszczepy wątroby, pierwszy 10 lat temu, drugi w tym roku. Cierpi na nowotwór tego narządu.- To niesamowite przeżycie doczekać się przeszczepu i znieść go dobrze. Przeszczep, jako operacja, była bardzo trudna i bolesna, ale wydaje mi się, że trudniejsze było dla mnie oczekiwanie i myśli, czy w ogóle do niego dojdzie - zaznacza pani Renata.W szczecińskim szpitalu wojewódzkim przeszczepiane są również płuca.