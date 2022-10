Kibic ze Szczecina jedzie na MŚ w Katarze. Dużo problemów i drożyzna

Al Rihla firmy adidas jest oficjalną piłką Mistrzostw Świata w Katarze. Fot. FIFA HANDOUT

Nawet kilka tysięcy złotych za nocleg w hotelu, bukowanie z miesięcznym wyprzedzeniem, albo pół tysiąca kilometrów drogi na stadion. Przed takim dylematem stanęli kibice, którzy lecą na zbliżający się mundial do Kataru.

Pan Tomasz Wilkanowski ze Szczecina chce zobaczyć mecze reprezentacji Polski z trybun, ale ceny hoteli w stolicy emiratu zmusiły go do poszukiwania alternatywy.



- Porównałem sobie oferty biura podróży i wyszło to dużo taniej. Przemyślałem sobie, że w Abu Dhabi [stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich - dop. red.] wypożyczę auto i przemieszczę się droga lądową do Kataru. Fakt, że na pewno będzie to dużo bardziej męczące - mówi Wilkanowski.



Pan Tomasz zaoszczędził kilkanaście tysięcy złotych, ale na mecze będzie dojeżdżał samochodem - to ponad 500 kilometrów. Pomimo niewygody i wysokich cen, bilety na mecze polskiej reprezentacji było zdobyć trudno.



- Na początku trzeba było zaaplikować na stronie FIFA. Część biletów udało się kupić, ale nie wszystkie. Próbowałem zdobyć je też wśród swoich znajomych, aby móc część meczów obejrzeć bezpośrednio w Katarze - mówi Tomasz Wilkanowski ze Szczecina.



Pierwszy mecz reprezentacja Polski gra 22 listopada z Meksykiem na stadionie w Dosze. Zagramy również z Arabią Saudyjską i Argentyną.



Dla Kataru zorganizowanie mundialu to spore przedsięwzięcie logistyczne. Władze emiratu borykają się z problemem zakwaterowania kibiców. Oprócz hoteli dysponują również kontenerami mieszkalnymi, do stolicy mają też przypłynąć promy pasażerskie, które będą pełnić rolę hoteli. Cena - prawie 1000 złotych za noc.