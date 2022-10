O więzieniach w PRL. Zaskakujące zeznania legendy szczecińskiej Solidarności [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Zaskakujące zeznania byłego opozycjonisty. Andrzej Milczanowski, aresztowany w stanie wojennym, dziś przed szczecińskim sądem powiedział, że obecne warunki w więzieniach są podobne do tych w PRL.

Były minister zeznawał w sprawie innego opozycjonisty, którego rodzina domaga się odszkodowania za tortury w komunistycznym zakładzie karnym.



Andrzej Ziemiński trafił do więzienia w 1984 roku między innymi za druk ulotek, które godziły w interes przyjaźni polsko-sowieckiej. Przez 9 miesięcy był bity, umieszczany w karcerze i poniżany. Jego rodzina wywalczyła już 85 tysięcy złotych zadośćuczynienia, ale wyrok uchylono.



Teraz rodzina domaga się dwustu tysięcy, twierdząc, że pobyt w więzieniu fatalnie wpłynął na Ziemińskiego.



Powołany na świadka, były szef szczecińskiej Solidarności Andrzej Milczanowski, który zeznał jednak, że warunki w więzieniach w PRL były podobne do obecnych.



- Byli w więzieniu funkcjonariusze porządni, ale byli też ludzie źli. I myślę, że obecnie jest tak samo... - dodał Milczanowski.



Milczanowski zaznacza jednak, że esbecja inwigilowała środowiska opozycjonistów, co odbijało się na ich codziennym życiu. "Owszem", jak zaznacza pełnomocnik rodziny Andrzeja Ziemińskiego, ale warunki w więzieniach były znacznie gorsze - mówił mecenas Maciej Krzyżanowski.



- Tamte warunki - więzienia lat '80 a więzienia obecne, to dwa zupełnie inne światy, poza kratami, rzecz jasna. Kraty jedynie są te same, choć te pewnie też już odnowione - podsumował Krzyżanowski.



Wyrok w sprawie ma zapaść 3 listopada.