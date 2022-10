Przełomowe głosowanie w Policach. Burmistrz bez większości

Burmistrz Polic - Władysław Diakun. Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin/Archiwum]

To była przełomowa sesja Rady Miejskiej w Policach. Odbyła się bowiem bez większości koalicyjnej burmistrza Władysława Diakuna.

Wszystko za sprawą dwóch radnych, którzy kilka tygodni temu opuścili klub Wspólnoty Samorządowej GRYF XXI.



To sytuacja, która nie miała miejsca w Policach od wielu lat. Stąd apel do radnych, zastępcy burmistrza Jakuba Pisańskiego, o przyjęcie podwyżek opłat lokalnych. Te były głosowane w trakcie dzisiejszej sesji: - Już dziś mamy sytuację, w której pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, konserwatorzy, pracownicy placówek oświatowych odchodzą z pracy. Bardzo trudno nam jest pozyskać nowych. Oferty, które przedstawiamy nie znajdują zainteresowania.



Zdaniem radnego "Projektu Police" Krystiana Kowalewskiego dalsze podnoszenie podatków, bez zmiany sposobu zarządzania polickim samorządem, nie ma sensu.



- Podnosząc kolejne podatki tylko przedłużamy agonię pewnego sposobu myślenia i zarządzania. Ta gmina jest źle zarządzana, gmina jest zamożna, uprzemysłowiona i w miarę nowoczesna. Mamy perspektywę, żeby być gminą bogatą, a co roku męczymy się z tym samym - że jeśli nie podniesiemy o kilka milinów przychodów z podatków, to nam się budżet zawali i ciągle żyjemy pod presją, że - trzeba i trzeba, i trzeba... - tłumaczył Kowalewski.



Ostatecznie głosami 11:10 radni odrzucili wszystkie projekty podwyżek podatków lokalnych przygotowanych na dzisiejszą sesję. Tym samym koalicja Platformy Obywatelskiej i Wspólnoty Samorządowej GRYF XXI, dotychczas wspierająca burmistrza Polic, utraciła większość w Radzie Miejskiej.