Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Wybuch pieca w domu jednorodzinnym w Kamiennym Moście, koło Chociwla.

Do zdarzenia doszło około godz. 16:00, 70-letnia kobieta ma poparzenia twarzy, klatki piersiowej i szyi.



Została przetransportowana do szpitala w Gryficach - mówi młodszy brygadier Paweł Różański, rzecznik Straży Pożarnej w Stargardzie. - W związku z tym wymagała szybkiego transportu do szpitala. Działania straży polegały na zabezpieczeniu lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także sprawdzenia pomieszczenia czy nie doszło w nim do pożaru, na szczęście ogień się nie pojawił - dodał Różański.



Kobieta ma poparzone 40 procent ciała. Przyczyny wybuchu pieca zbada policja.