Świnoujście: Opłata uzdrowiskowa będzie wyższa

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Samorząd Świnoujścia nie wprowadzi opłat klimatycznych dla jednodniowych gości, za to podniesie stawkę dla pozostałych. Turyści zapłacą o 12 procent więcej, niż do tej pory.

Pomysł wprowadzenia opłaty klimatycznej dla jednodniowych gości Świnoujścia zainicjowali radni. Pomysł zaczerpnęli z zachodniej części wyspy Uznam - od niemieckich sąsiadów, którzy od spacerujących po promenadzie wymagają potwierdzenia opłaty za wdychanie powietrza.



Takie rozwiązanie zadowoliłoby część wyspiarzy: - Też moglibyśmy pobierać taką opłatę, czuję, że byśmy lepiej na to wyszli.



Ale wiązałoby się również z montażem odpowiednich urządzeń i sposobem na egzekwowanie tych opłat wyjaśnia Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia: - Opłaty trzeba uiszczać w biletomatach. Nie widzę takiej możliwości, abyśmy poszli w wariant niemiecki, który przecież tak bardzo krytykowaliśmy.



Samorząd takiego kroku nie podejmie, ale za to podniesie stawki już funkcjonujących opłat. - Opłata wynosi 4,80 zł, od nowego roku możemy podnieść stawkę do kwoty 5,40 zł - dodaje Żmurkiewicz.



O tym, czy stawka opłaty uzdrowiskowej ulegnie zmianie zdecydują radni podczas najbliższej sesji - w czwartek.