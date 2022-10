Korea Pn. przygotowuje się do próby jądrowej

Wywiady Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych uważają, że komunistyczna Północ przygotowuje kolejny test broni nuklearnej.

W Tokio rozpoczęły się dziś poświęcone temu konsultacje, w których uczestniczy zastępczyni amerykańskiego sekretarza stanu Wendy Sherman oraz przedstawiciele Japonii i Korei Południowej.Pierwsze informacje o przygotowaniach północnokoreańskiego reżimu do kolejnych testów jądrowych pojawiły się już w maju, kiedy wizytę na Półwyspie Koreańskim składał prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Z analizy zdjęć satelitarnych obiektów wojskowych na terytorium Północy wynikać ma, że kraj ten jest już gotowy do kolejnego testu nuklearnego.Rzecznik amerykańskiego departamentu stanu Ned Price stwierdził, że Waszyngton gotowy jest do dialogu z Pjongjangiem. Komunistyczna Północ jeszcze przed początkiem pandemii koronawirusa zerwała jednak wszelkie kontakty z Południem i USA.W ostatnich miesiącach Korea Północna zintensyfikowała liczbę testów pocisków balistycznych. Dokonała też próby rakiety międzykontynentalnej, która przeleciała nad terytorium Japonii. Obecnie w praktyce nie ma żadnych drożnych kanałów komunikacji z pozostającą w samoizolacji Koreą Północną.