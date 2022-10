Ważny apel: Przeglądajcie kominy i instalujcie czujniki czadu!

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

O przeglądach przewodów kominowych i instalowaniu czujników czadu przypominają strażacy. To apel przede wszystkim do osób, które ogrzewają domu piecami gazowymi.

Każdego roku dochodzi do pożarów przewodów kominowych i zatruć czadem. Można temu w prosty sposób zapobiec.



Zanim uruchomimy w domu piec, warto zaprosić do domu kominiarza - mówi Tomasz Kubiak z zachodniopomorskiej straży pożarnej.



- Nawet mamy akcję, lepiej spotkać się z kominiarzem, niż ze strażakiem, który zerwie pół dachu i sufit, jeżeli będzie pożar kominowy, można wybrać. Warto wydać 200, czy 2 tysiące złotych? W nowym, bezpiecznym piecu, też się może wszystko zdarzyć, więc przegląd jest obowiązkowy. Czujka tlenku węgla to niewielki pieniądz, a jednak ratuje życie i mamy na to wiele przykładów - podkreśla Kubiak.



Czujnik czadu kosztuje około 100 złotych. W tym roku w całej Polsce tylko jedna osoba zatruła się śmiertelnie tlenkiem węgla.