Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Spokojnie łowił ryby w Szczecinie, chwilę później trafił do aresztu. To 22-latek ze Szczecina, którego zatrzymała policja.

Funkcjonariusze skontrolowali mężczyznę, gdy łowił ryby na Bulwarze Piastowskim.



Policjanci sprawdzali między innymi czy wędkarze mają zezwolenie na połów. Jak się okazało, nie dość, że zatrzymany mężczyzna go nie miał, to jeszcze był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.



22-latek trafił do aresztu, a za łowienie bez zezwolenia musi zapłacić grzywnę.