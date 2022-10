Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Będzie można oddać krew w szczecińskim porcie. Krwiobus stanie w środę przed budynkiem przy ul. Bytomskiej 8a, vis a vis Kantyny Portowej.

To już siódma zbiórka organizowana w tym miejscu. Akcja odbywa się od 2017 roku. Do tej pory uzbierano już 86 litrów krwi.



Krwiobus będzie czekał na chętnych od 8 do 12. Przed oddaniem krwi trzeba będzie wypełnić ankietę. Należy posiadać ze sobą dowód osobisty.