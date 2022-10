Meble, rowery, porcelanę czy zabawki będzie można zdobyć w środę w Szpargałku. Galeria po raz kolejny otwiera się dla mieszkańców.

Za symboliczną kwotę można tam zdobyć rzeczy z drugiej ręki, które mieszkańcy oddali do ekoportu. Dochód ze sprzedaży trafia do organizacji pożytku publicznego.Szpargałek otwarty będzie od 10:30 do 17:30.Od początku istnienia galeria zarobiła już ponad 230 tysięcy złotych.