Szałabawka: jesteśmy w trakcie światowej wojny gospodarczej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Można być dobrej myśli, ale czekamy na krok Rosji. Tak poseł Prawa i Sprawiedliwości komentuje spadające ceny gazu na światowych rynkach.

Artur Szałabawka w "Rozmowach pod Krawatem" powiedział, że Polacy też mogą spodziewać

się dobrych wiadomości. Nadal jednak trzeba brać pod uwagę, że Moskwa może próbować destabilizować światową gospodarkę.



- Bardzo dobrze, że dochodzi do spadku ceny gazu, ale też weźmy pod uwagę, że jesteśmy w trakcie światowej wojny gospodarczej. Nie wiemy w tej chwili, do czego Rosja jest zdolna. Najważniejsze, że ten pierwszy szok energetyczny, który wywołała, już powoli minął - mówi Szałabawka.



Zdaniem ekspertów, ceny gazu nadal mogą spadać. To z powodu prognoz przewidujących łagodną zimę, niższego popytu i zapełnienia europejskich magazynów.