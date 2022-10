W świnoujskim porcie powstaną dwa nowe nabrzeża

Port w Świnoujściu. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Dwa nabrzeża o łącznej długości prawie 500 metrów będzie musiał wybudować Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w porcie instalacyjnym dla morskich elektrowni wiatrowych.

Nabrzeża w Świnoujściu będą miały 14,5 metra głębokości - mówi prezes portu Krzysztof Urbaś.



- Jesteśmy w tej chwili przygotowani z całą dokumentacją przedinwestycyjną. Podpisanie umowy pozwoli nam z przygotowaniem przetargu na wybór wykonawcy bądź wykonawców, którzy ten terminal zrealizują - mówi Urbaś.



Na nabrzeżach powstanie 10 stanowisk do montażu wież.



- To będzie element toru wodnego, 12,5 metra głębokości technicznej i szerokości 140 m. Umożliwi wszystkim statkom, nawet tym, które dzisiaj nie są jeszcze w pełni eksploatowane, zawinięcie do tego terminalu - mówi Urbaś.



Cały port instalacyjny dla morskich elektrowni wiatrowych w Świnoujściu musi zostać ukończony do 2025 roku. Głównym inwestorem jest PKN Orlen.