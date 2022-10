Zachodnia Obwodnica Szczecina. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Najpóźniej za dwa miesiące znany będzie proponowany przebieg planowanej obwodnicy Polic.

Chodzi o nitkę dojazdową do Zachodniej Obwodnicy Szczecina, na którą władze gminy otrzymały prawie 250 milionów złotych rządowej dotacji.



To będzie prawdopodobnie aż sześć wariantów - mówi Jakub Pisański, zastępca burmistrza Polic.



- Do końca roku ma powstać ta wielowariantowa koncepcja. Przewiduje ona cztery warianty przebiegu obwodnicy, dwa kolejne wskazuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jesteśmy po rozmowach z GDDKiA, a najbliższe spotkanie w tej kwestii mamy w przyszłym tygodniu - mówi Pisański.



Wszystkie opracowane warianty przebiegu obwodnicy Polic mają zostać poddane konsultacjom społecznym.