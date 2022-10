Po podwyżce podatków przedsiębiorcy przeniosą firmy do innych gmin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Podniesienie od nowego roku lokalnych podatków w Szczecinie, to cios w branżę transportową - mówi Aleksander Milewski z firmy NordSped. Tak przedsiębiorca odnosi się do podwyżki podatku od środków transportu.

Będziemy przenosić swoje firmy do gmin, gdzie będą niższe podatki - mówi Milewski.



- Nie zdają sobie sprawy z tego, że można przenieść środki transportowe do innej gminy i tam płacić podatki - podsumowuje.



Miasto zamiast mieć więcej pieniędzy z podatków od środków transportu, będzie ich mieć mniej - dodaje Milewski.



- Podniesiemy podatki o 10% i dostaniemy wpływów więcej 10 procent, to krótkowzroczne i nielogiczne. Jeżeli radni i klub prezydencki nie zdają sobie z tego sprawy, to po prostu życie pokaże, jak do dalej pójdzie - mówi Milewski.



Urzędnicy chcą zyskać 23 miliony złotych więcej z podatku od nieruchomości i ponad 1,3 mln zł więcej z tytułu podatku od środków transportu. Podwyżki przegłosowali radni z prezydenckiego klubu Koalicji Samorządowej oraz klubu Koalicji Obywatelskiej. Opozycja, czyli radni PiS, zagłosowali przeciwko.