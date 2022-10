90-latka straciła historyczne pamiątki rodzinne

Fot. pixabay.com / sabinevanerp (CC0 domena publiczna)

Straciła cenne rodzinne pamiątki. Seniorka ze Szczecina oszukana metodą na wnuczka.

90-latka oddała oszustom między innymi biżuterię, cenne monety oraz pamiątki po rodzicach walczących w Powstaniu Warszawskim. Rodzina seniorki apeluje o pomoc.



Do kobiety w nocy zadzwonił oszust, który poinformował, że jej wnuk spowodował wypadek na terenie Niemiec i może trafić do więzienia. By go ratować musiała zapłacić - mówi Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.



- Z uwagi na późną porę i brak możliwości wypłacenia pieniędzy z banku, pokrzywdzona przygotowała biżuterię, zegarki i monety o wartości historycznej. Przekazała je osobie podającej się za kuriera sądowego. Niestety dopiero na drugi dzień, po skontaktowaniu się z rodziną, zorientowała się, że padła ofiarą oszustów - mówi Pankau.



W odnalezieniu kosztowności rodzinie pomaga detektyw Małgorzata Marczulewska.



- Nie posiadamy żadnych zdjęć tej biżuterii. Od kilkudziesięciu lat biżuteria i monety były schowane w domu. Pani ich nie przeglądała, nie posiada dokumentacji zdjęciowej - mówi detektyw.



Rodzina oferuje nagrodę w kwocie 10 000 złotych dla osób, którzy pomogą w ustaleniu sprawców oszustwa. Wszyscy, którzy mają informacje w sprawie, powinni kontaktować się z policją.