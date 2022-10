Bezpieczna praca na zdjęciach. Szczecińska PIP ogłasza konkurs

Fot. pixabay.com / trinhkien91

Państwowa Inspekcja Pracy w Szczecinie ogłosiła konkurs fotograficzny. Tematem jest bezpieczna praca.

Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych - mówi Ewelina Kolanowska-Wrońska, rzeczniczka prasowa Inspekcji Pracy w Szczecinie.



- Wiadomo, że nam, jako inspekcji pracy, zależy na tym, żeby praca była wykonywana nie tylko legalnie, ale przede wszystkim bezpiecznie. Wypadków przy pracy nie brakuje. Konkurs fotograficzny kierujemy do uczniów szkół ponadpodstawowych. Dlatego, że to są przyszli pracownicy i pracodawcy. Chcemy, by mieli tę wiedzę na przyszłość, jak bezpiecznie pracować lub jak bezpiecznie dawać pracę - mówi Kolanowska-Wrońska.



Prace będzie oceniał m.in. nasz redakcyjny fotoreporter, Robert Stachnik.



- Który jest lepszy? Czy mamy ten złoty podział, prawidłowo wykadrowane, naświetlenie, może być dynamika ujęta - czyli zamazana, dłoń, która wykonuje jakąś czynność. Co znajduje się w drugim planie, że nie stał się nagle pierwszym planem i zaburzył całą opowieść, która jest zawarta na zdjęciu - mówi Stachnik.



Dwanaście najlepszych zdjęć trafi do kalendarza, który ma wydać Państwowa Inspekcja Pracy. Zdjęcia należy dostarczyć do 20 listopada.