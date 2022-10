Wszystkich Świętych - ograniczenie prędkości i zmiana organizacji ruchu

Kolejne zmiany w organizacji ruchu na ulicach Szczecina planowane są w sobotę. Obejmą głównie ulice Ku Słońcu, Piękną i Karola Miarki. źródło: https://www.zditm.szczecin.pl/pl

Pierwsze zmiany w organizacji ruchu związane ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych wprowadzi nadchodzącej nocy (środa/czwartek) szczeciński ZDiTM.

Korekty dotyczyć będą głównie organizacji ruchu samochodów w rejonie Cmentarza Centralnego.



- Pierwszym etapem jest wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h w rejonie ul. Mieszka I. Tym ograniczeniem objęty będzie odcinek od ulicy Białowieskiej do placu Szyrockiego. Ograniczenie prędkości i wszystkie inne zmiany w organizacji ruchu związane ze świętem Wszystkich Świętych obowiązywać będą do 2 listopada - zapowiedziała Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.



Kolejne zmiany w organizacji ruchu na ulicach Szczecina planowane są w sobotę. Obejmą głównie ulice Ku Słońcu, Piękną i Karola Miarki.