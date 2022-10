Konferencja "Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko - bohater i męczennik naszych czasów" [ZDJĘCIA]

Jest jednym z najważniejszych symboli oporu wobec komunistycznej władzy w czasach PRL, a odprawiane przez niego Msze za Ojczyznę przyciągały tłumy. Został beatyfikowany w 2010 roku - w szczecińskim Marriott'cie zorganizowano spotkanie poświęcone błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce.

Jedną z osób, która wspominała życie księdza Popiełuszki na dzisiejszym spotkaniu jest Jan Tarnowski, działacz "Solidarności w latach 80. i 90., który brał udział w Mszach zaOjczyznę.- Kierował nim Duch Święty. Wszczepiał w swoich kazaniach miłość bliźniego. To - naturalnie - dotyczyło też esbeków, tych, którzy go prześladowali - zaznaczył Jan Tarnowski.Była pewna świadomość, że władza będzie próbowała go zabić - mówi ksiądz Andrzej Steckiewicz, proboszcz z Gryfic, który uczestniczył w pielgrzymkach na Jasną Górę organizowanych przez księdza Jerzego.- Księdza Jerzego znałem, choć nie miałem bliższego kontaktu. On miał świadomość, że stąpa po grząskim terenie, że grozi mu śmierć. Był autorytetem dla tych ludzi, tych, którzy chcieli go chronić - powiedział.Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko został zamordowany w 1984 przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa we Włocławku.