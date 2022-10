Bus na ścianie budynku. Kierowcę uwalniali strażacy. Są ranni

źródło: LokalnyReporter.pl/https://www.facebook.com/LokalnyReporterPL/Wypadki i pożary w Zachodniopomorskim/https://www.facebook.com/profile.php?id=100067672418152 źródło: LokalnyReporter.pl/https://www.facebook.com/LokalnyReporterPL/Wypadki i pożary w Zachodniopomorskim/https://www.facebook.com/profile.php?id=100067672418152

Wypadek w centrum Drawska Pomorskiego - kierowca uwięziony w środku pojazdu po tym, jak wjechał samochodem busem w budynek Centrum Handlowego Drawa.

Do zdarzenia doszło po godzinie 19 na skrzyżowaniu ulic Pocztowej i Piłsudskiego - mówi oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim, mł. asp. Karolina Żych.



- Jak wynika z ustaleń kierujący Volkswagenem Transitem 58-letni mężczyzna z nieustalonych przyczyn zjechał w lewo i uderzył w budynek. Sprawca zdarzenia został przewieziony do szpitala - poinformowała.



W działaniach udział brały dwa zastępy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Drawsku Pomorskim.



- Kierowca pojazdu był uwięziony, dlatego przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonaliśmy dostęp do tej osoby, ewakuowaliśmy go, przekazaliśmy zespołowi ratownictwa medycznego. Spośród tych czterech osób - oprócz kierowcy - jeszcze jedna wymagała hospitalizacji, czyli dwie osoby zostały przewiezione do szpitala - dodał oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, st. kpt. Michał Bany.



Ulica Piłsudskiego jest nieprzejezdna, wprowadzono objazdy. Przyczyny wypadku na miejscu ustala policja.