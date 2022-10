Sejm i Senat m.in. o dystrybucji węgla przez samorządy i zamrożeniu cen energii

Sejm i Senat będą w czwartek o godzinie 9 kontynuować obrady. Rano izba wyższa będzie między innymi głosować nad poprawkami do ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Jej przepisy pozwolą jednostkom samorządowym kupować węgiel od importerów po 1,5 tysiąca złotych za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tysiące za tonę.

Senatorowie będą też głosować nad poprawkami wniesionymi do ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Wprowadza ona między innymi mechanizm ceny maksymalnej stosowanej w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami. Maksymalna cena energii elektrycznej dla małych i średnich firm, samorządów oraz tak zwanych podmiotów wrażliwych wyniesie 785 złotych za MWh. Jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, maksymalna cena za MWh wyniesie 693 złote.



Wieczorem nad poprawkami Senatu będzie głosował Sejm. Blok głosowań ma się rozpocząć o 19.30. Posłowie będą też głosować nad rządowym projektem nowelizacji projektem ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy on waloryzacji przyszłorocznych świadczeń. Rząd proponuje w przyszłym roku waloryzację kwotowo-procentową, zapewniającą minimalny wzrost świadczeń o 250 złotych.



Wcześniej Sejm przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji Prawa o notariacie, dzięki której wpisów do ksiąg wieczystych będzie można dokonywać drogą elektroniczną. Izba ma też wysłuchać informacji bieżącej "w sprawie blokowania przez rząd RP środków europejskich", o co wnieśli posłowie PSL-u.