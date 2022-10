Lekarz ze Szczecina pomaga w przeszczepach na Ukrainie

Pomógł w przeszczepach nerek przynajmniej kilkudziesięciu pacjentów na Ukrainie. Prof. Marek Myślak, ordynator Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek szpitala wojewódzkiego w Szczecinie prawie od początku wybuchu wojny na Ukrainie współpracuje z lekarzami ze szpitala we Lwowie.

To jedna z niewielu placówek w kraju ogarniętego wojną, która kontynuuje program transplantacyjny.Do szpitala przyjeżdżają pacjenci z całego terytorium. Współpraca rozpoczęła się od wyjazdu z misją do szpitala, mówi prof. Marek Myślak. - Tam wzięliśmy udział w kilku operacjach, konsultacjach i zadzierzgnęliśmy taką przyjaźń z fantastycznymi lekarzami tego ośrodka, bardzo młodymi ludźmi, więc oczekujących pomocy bardziej doświadczonych kolegów.Sytuacja jest trudna, ale lekarze we Lwowie bardzo prężnie pracują- dodaje Myślak - ja natomiast, pełnię rolę konsultanta transplantacyjnego, nefrologicznego dla tego ośrodka. Oni dzwonią do mnie, prosząc o konsultację, ale też staramy się spotykac przynajmniej raz w tygodniu w określony dzień, gdzie konsultujemy szczególnie trudniejszych pacjentów.Wkrótce prof. Myślak znów pojedzie na Ukrainę, by pomóc przy przygotowywaniu pacjentów do przeszczepów.