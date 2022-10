Kolejny radziecki pomnik w Zachodniopomorskiem został usunięty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W czwartek o godzinie 9 rozpoczęła się rozbiórka obelisku w Bobolicach w powiecie koszalińskim. Akcja, którą zorganizował Instytut Pamięci Narodowej, odbyła się równocześnie w czterech miastach Polski.

Pomnik wdzięczności Armii Czerwonej w Bobolicach od 1945 roku stał w niewielkim parku przy głównej drodze. Jego rozebranie zajęło dwie godziny.



Wystarczyło zaledwie kilka chwil aby przewrócić symbol upamiętniający armię radziecką, później przy użyciu młota pneumatycznego został rozebrany na mniejsze elementy. Teraz został wywieziony, a wszystkiemu przyglądali się mieszkańcy.



- Chyba najwyższa pora, to dobra decyzja. Trzeba to zniszczyć, żeby nasze wnuki już tego nie pamiętały. - Po tym, co ruscy teraz robią, nie powinno być takiego pomnika - mówią mieszkańcy.



To kłamstwo, że armia radziecka przyniosła Polsce wolność. Dziś jesteśmy wolnym narodem i możemy sami decydować, kto jest dla nas bohaterem - mówił Paweł Skubisz, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.



- W końcu sami możemy decydować o tym, jak ma wyglądać nasz dom. Kogo mamy mieć na pomnikach. Chcemy mieć polskich wyjątkowych bohaterów, tych, którzy z sowietami w trakcie II wojny światowej i po niej przez wile lat walczyli - mówi Skubisz.



Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki ma nadzieję, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy wszystkie sowieckie pomniki znikną z regionu.



- Nie ma miejsca dla pomników sowieckich, upamiętniających armię czerwoną w Polsce. To powinno stać się już wiele lat temu, co najmniej po 1989 roku. Lepiej późno niż w cale, natomiast musimy z tym przyspieszyć - mówi Bogucki.



Gmina ma już plan na zagospodarowanie miejsca po pomniku - mówi Mieczysława Brzoza, burmistrz Bobolic.



- Ma być przygotowany taki obelisk, pomnik, który ma być poświęcony ku czci wszystkich osób zmarłych tutaj na terenie naszej gminy, w niedalekiej odległości od tego miejsca, na ulicy Zielonej. Obelisk powstanie w 2023 roku. - mówi Brzoza.



Obelisk, który znajdował się w Bobolicach, został wybudowany w 1945 roku przez żołnierzy radzieckich. Wykonany był z cegły, a na frontowej ścianie znajdowała się tablica z napisem w języku rosyjskim: „Wieczna chwała naszym bohaterom poległym w walkach o wolność i niepodległość naszej ojczyzny 1945 r.". Pomnik został wzniesiony na sześciu mogiłach czerwonoarmistów, których szczątki w 1952 r. ekshumowano i przeniesiono na cmentarz w Koszalinie.



W tym roku IPN w województwie zachodniopomorskim zdemontował cztery sowieckie pomniki. W kwietniu w Białym Borze, w czerwcu w Starogardzie, w lipcu w Stargardzie oraz w sierpniu w miejscowości Brojce. Prezes IPN w marcu br. zaapelował do samorządów o usunięcie z przestrzeni publicznej wszelkich nazw i symboli wciąż upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia bądź daty symbolizujące komunizm.