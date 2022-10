Obcięli ofierze głowę i dłonie. Akt oskarżenia ws. mafii narkotykowej trafił do sądu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mat. CBŚP

Aby uniemożliwić identyfikację ofiary, zamordowanemu obcięli głowę i dłonie. Szczeciński wydział Prokuratury Krajowej skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się obrotem dużymi ilościami narkotyków.

Na ławę oskarżonych trafi 11 osób, z czego trzech ma zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem - mówi prokurator Małgorzata Zapolnik z Prokuratury Krajowej w Szczecinie.



- W ramach tego śledztwa ujawniono, iż osoby handlujące narkotykami dopuściły się również zabójstwa. Do zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem doszło w okresie między październikiem a 30 listopada 2010 roku, na terenie Zabrza, Gliwic i obszarów leśnych na terenie województwa śląskiego, gdzie zwłoki zostały zakopane - mówi Zapolnik.



Zamordowany był przez wiele lat poszukiwany przez rodzinę, która starała się do odnaleźć.



- Oskarżeni porwali pokrzywdzonego, używali wobec niego paralizatora, bili go, kopali, skrępowali mu ręce kajdankami. Następnie założyli mu na głowę foliowy worek i zacisnęli taśmą samoprzylepną przy szyi. Aby utrudnić identyfikację zwłok pozbawili ciało głowy i dłoni, które zakopali w innym miejscu - mówi prokurator.



Według ustaleń prokuratury, podejrzani sprowadzili z Holandii do Polski ponad 230 kilogramów narkotyków - marihuany, haszyszu i amfetaminy. Za zabójstwo trójce podejrzanych grozi dożywocie, pozostałym do 15 lat więzienia.