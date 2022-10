Szczeciński port już korzysta na pogłębieniu toru wodnego

Kanał Dębicki. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Mimo iż w szczecińskim porcie nie ma jeszcze nabrzeży przystosowanych do 12,5 metra, to port już korzysta na pogłębieniu toru wodnego.

Urząd Morski w Szczecinie zgodził się, aby do naszego miasta przypływały statki z większym ładunkiem niż to było dotychczas - mówi Wojciech Zdanowicz, dyrektor urzędu.



- W tej chwili umożliwiliśmy te 55 centymetrów więcej zanurzenia, aby statki o zwiększonym zanurzeniu wpływały. Dla tych dużych jednostek to się już przekłada na te 5-6 tysięcy ton ładunku więcej - tłumaczy Zdanowicz.



Dotychczas ograniczenia dla statków wpływających do Szczecina były większe.



Budowa nabrzeży przystosowanych do 12,5 metra głębokości jest już na półmetku. Dwie ogromne inwestycje są prowadzone w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego w Szczecinie. Pierwszy statek, który w pełni z tego skorzysta, przypłynie w grudniu do nowego gazoportu w Policach.