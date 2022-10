Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu Świnoujście ma blisko 8 razy więcej defibrylatorów

Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED). Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

55 defibrylatorów trafiło do przedszkoli, szkół, muzeów i autobusów na terenie Świnoujścia.

Zakup urządzeń ratujących życie to jeden z wygranych projektów ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Poza tym, że świnoujskie placówki publiczne zostały wyposażone w AED, to ich pracownicy zostaną przeszkoleni z obsługi urządzeń.



- 55 defibrylatorów, które zostanie przekazane. To będą autobusy, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, przedszkola, muzea, biblioteki - mówi Jarosław Włodarczyk z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.



- AED wszystko tłumaczy. Osoby, które nawet nie wiedzą, jak go używać, wystarczy że go włączą i urządzenie wszystko nam mówi - mówi Julia Zdyńska, ratownik WOPR.



- Ono jest tak banalne w użyciu, że ciężko do tej sytuacji doprowadzić. Musiałby to ktoś robić bardzo nieodpowiedzialnie, nieumiejętnie i chyba z premedytacją, żeby dokonać jakiejkolwiek szkody - mówi Aleksandra Andryszak, instruktor ratownictwa wodnego i koordynator projektu "Ratujemy ucząc".



Miasto do tej pory dysponowało siedmioma defibrylatorami, dostępnymi w miejscach publicznych.