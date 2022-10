Świnoujście. Podatki od nieruchomości w górę

Do budżetu wpłynie ponad 5 mln zł więcej. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Wyspiarze zapłacą więcej za posiadanie nieruchomości. Dziś radni Świnoujścia podjęli uchwałę o podwyżce podatku. Dodatkowy wpływ ma być przeznaczony na utrzymanie szpitala i cele społeczne.

Decyzję o podwyżce podatku od nieruchomości radni podjęli jednogłośnie. Mieszkańcy za posiadanie domów, mieszkań czy garaży zapłacą więcej, ale czy i oni są zadowoleni z podjętej uchwały?



- Uważam, że to jest w porządku. Jeżeli to pójdzie na opiekę społeczną, szpital czy inne rzeczy, z których mieszkańcy skorzystają, to jak najbardziej. - Osobiście nie będzie mnie to obciążało - mówili.



Przeciętny mieszkaniec w ciągu roku zapłaci od kilku do kilkunastu złotych więcej, a korzyści dla samorządu mają być znaczące. Do budżetu wpłynie ponad 5 mln zł więcej.



- Właściciel mieszkania o powierzchni ok. 24 metrów rocznie zapłaci 3 złote więcej za podatek od nieruchomości. Jeśli chcemy, żeby zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy przyjmował naszych mieszkańców, to trzeba dofinansować. Pieniądze, które otrzymują z Narodowego Funduszu Zdrowia są niewystarczające - przyznaje Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia.



Uchwała w życie ma wejść od przyszłego roku.