Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

W miejscowości Ławy w powiecie myśliborskim doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem.

- Do szpitala trafiło pięć osób. Są to: 40-letnia kobieta, 5-letnia dziewczynka, 16-miesięczny chłopiec oraz dwóch mężczyzn w wieku ok. 40 lat - poinformowała Paulina Heigel z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.



Na miejsce zadysponowano m.in. śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz trzy zespoły ratownictwa medycznego.