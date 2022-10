Zmiany na Ku Słońcu

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Kolejne zmiany w organizacji ruchu wprowadza od soboty szczeciński ZDiTM.

- Związane są ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. - W najbliższą sobotę, największym utrudnieniem będzie zamknięcie jednej z nitek na Ku Słońcu. Chodzi o te bliżej cmentarza. To wyłącznie będzie dotyczyło odcinka od ronda Gierosa do Pileckiego i tak będzie aż do końca dnia.



Również od jutra uruchomionych zostanie w Szczecinie sześć dodatkowych linii autobusowych. Wszystkie oznaczone będą literą "D".