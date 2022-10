Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Uwaga kierowcy! Całkowicie zablokowana jest droga wojewódzka nr 120. Chodzi o odcinek między Kobylanką a Kołbaczem, gdzie doszło do dwóch wypadków.

Pierwszy - w okolicach miejscowości Bielkowo - to zderzenie motocyklisty z samochodem osobowym.



Drugi - na wysokości miejscowości Nieznań - gdzie doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych.



Łącznie dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala.