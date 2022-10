Dogoterapia w szpitalu "Zdroje" [ZDJĘCIA]

Fot. SPS ZOZ „ZDROJE” Szczecin Fot. SPS ZOZ „ZDROJE” Szczecin Fot. SPS ZOZ „ZDROJE” Szczecin

Zabawa i przytulanie psa pomaga w terapii dzieci w szpitalu Zdroje w Szczecinie.

Pacjenci oddziału psychiatrycznego mogą korzystać z dogoterapii. To nowy sposób na pomoc pacjentom. Udało się go zorganizować, dzięki wsparciu Lions Club Rainbow Bridge. Klub zebrał pieniądze na organizację zajęć.



- Raz w tygodniu dzieci odwiedzają psy z opiekunami - mówi Małgorzata Wyrębska-Rozpara, lekarz kierujący Oddziałem Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej. - Jest to bardzo dla nich duże urozmaicenie, wiemy, że obcowanie ze zwierzętami koi serce i duszę. Dla tych dzieci często są to pierwsze spotkania ze zwierzętami. Czasem się boją psów, ale tutaj mają możliwość oswajania się z nimi... Bardzo na to czekają.



Dzieci mają też zajęcia teatralne - dodaje Małgorzata Wyrębska-Rozpara: - Pacjenci przedstawiają nam też swoje sztuki, których uczą się na warsztaty teatralne. Nieraz jesteśmy zdziwieni, jak nam potrafią przekazać przez ruch, mimikę i taniec to, co oni naprawdę czują.



Lions Club Rainbow Bridge zebrał dla dzieci z oddziału 30 tysięcy złotych, to podczas koncertu charytatywnego „Usłysz Więcej".