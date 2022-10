Liczba zgłoszeń pokazuje, że zaczynamy dbać o środowisko

Krzysztof Gołębiewski, p.o. zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kilka tysięcy kontroli więcej w całej Polsce, także tysiące potwierdzonych zgłoszeń o zanieczyszczaniu środowiska.

Krzysztof Gołębiewski, pełniący obowiązki zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska mówił w Radiu Szczecin, że chociaż wciąż mierzą się z "szarą strefą" tych, którzy niszczą przyrodę, tak cały czas rośnie społeczna świadomość i coraz więcej osób zwraca uwagę na tych, którzy łamią przepisy.



Urzędnik zwracał uwagę, że od czerwca ubiegłego roku za pomocą formularza na ich stronie można zgłaszać sytuacje, gdy ktoś zatruwa środowisko. Nowością jest to, że można teraz użyć smartfona - mówił Gołębiewski.



- Każdy, kto ma dostęp do aplikacji mObywatel na smartfonie, może zgłosić taką interwencję. Na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska został uruchomiony formularz elektroniczny. Narzędzie działa od czerwca 2021 roku. W tej chwili mamy blisko 2000 zgłoszeń, z czego 40% jest potwierdzonych. To pokazuje, że wszyscy zaczynamy dbać o środowisko - mówi Gołębiewski.



Pełniący obowiązki zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska mówił również, że od 1 września weszły w życie przepisy zaostrzające odpowiedzialność karną dla trucicieli.