Od zmiany przepisów wypadków na pasach dla pieszych jest więcej

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Statystyki są niepokojące, ale potrzeba czasu na dostosowanie się do zmian. Komendant wojewódzki policji w Szczecinie komentuje w Radiu Szczecin przepisy o pierwszeństwie pieszych wchodzących na pasy.

Przechodnie wchodzący na pasy mają pierwszeństwo przed samochodami - takie przepisy obowiązują od czerwca ubiegłego roku. Zmiany miały poprawić bezpieczeństwo, jednak w ciągu ostatniego roku w naszym regionie liczba potrąceń na "zebrach" wzrosła.



Jest jeszcze za wcześnie na wyciąganie wniosków - mówił Tomasz Trawiński w "Rozmowach pod krawatem". Jak podkreślił - kierunek zmian jest właściwy.



- Potrzeba jeszcze czasu, aby kierujący zrozumieli o co chodzi z zachowaniem szczególnej ostrożności. Ale też sami piesi muszą zdawać sobie sprawę, że takie nagłe wtargnięcie na przejście przed nadjeżdżający samochód, może skończyć się tragicznie. Samo rozwiązanie jest jak najbardziej właściwe, natomiast potrzeba trochę czasu aby weszło nam to w krew - mówi Trawiński.



W tym roku w naszym województwie doszło do 77 potrąceń pieszych na pasach i w ich rejonie.