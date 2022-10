Zakończenie tegorocznych badań na terenie byłego obozu jenieckiego [ZDJĘCIA]

Naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego kończą kolejny sezon badań na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag II D w Stargardzie.

Jak już informowaliśmy, podczas prac natrafiono na szczątki ofiar cywilnych - polskich kobiet oraz dzieci. To odkrycie zmienia postrzeganie historii tego miejsca - mówi dr hab. Andrzej Ossowski, genetyk PUM.- Potwierdziły się nasze wcześniejsze hipotezy o tym, że na terenie tego miejsca grzebalnego zostali pochowani jeńcy wielu narodowości. Jest to cmentarz wielonarodowy. Natomiast zaskoczyła nas sytuacja, w której na samym początku prac odnaleźliśmy szczątki osób cywilnych, w tym kobiet i dzieci - mówi Ossowski.Działania w takich miejscach mają na celu nie tylko badanie historii, lecz również przywrócenie godności ofiarom reżimów totalitarnych - mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.- To jest coś więcej niż tylko odkrywanie ciał. To odkrywanie historii i przywracanie godności. To jest ten aspekt, na który musimy bardzo mocno zwrócić uwagę - mówi Bogucki.Podczas obu sezonów badań udało się odkryć już szczątki ponad 170 ofiar obozu. Badacze na teren byłego Stalagu wrócą w przyszłym roku.