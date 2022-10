Burmistrz Goleniowa stanie przed sądem

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest akt oskarżenia przeciwko burmistrzowi Goleniowa. Robert K. odpowie przed sądem za przekroczenie uprawnień względem pięciu radnych.

To pokłosie kryzysu śmieciowego w Goleniowie. Burmistrz podczas sesji Rady Miasta i debaty na temat podwyżek za wywóz śmieci, których się domagał, udostępnił informacje o długach radnych. Chodziło o Łukasza Mitułę, Marcina Gręblickiego, Krzysztofa Sypienia, Mariusza Skakuja i Katarzynę Zalewską-Paciorek. Kwoty, które zalegali radni, były niewielkie. Np. w przypadku Mituły było to kilkadziesiąt złotych.



Według radnych, burmistrz ujawnił informacje, które są chronione prawem i zawiadomili prokuraturę. Śledczy podzielili zdanie radnych i skierowali do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.



Czekamy na komentarz burmistrza.