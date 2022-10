Ruch przy Cmentarzu Centralnym coraz większy [ZDJĘCIA]

Tramwaje pełne pasażerów, brak miejsc parkingowych i coraz więcej ludzi na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Trwają przygotowania do Wszystkich Świętych.

Sprzątanie grobów, zapalanie zniczy i dużo kwiatów - wszystko po to, by uczcić pamięć o najbliższych. Sprawdziliśmy, co dzieje się na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.- Trzeci dzień i jeszcze chyba nie koniec. - Jak co roku. Dużo grobów jest to trzeba oporządzić. - Dopiero jedziemy porządkować, także trudno mówić, że jest czysto. - Pozamiatać liście, wszystko wymyć, elegancko wystroić i zapalić znicze. - Nie ma gdzie zaparkować i trzeba bardzo daleko nosić. Chyba, że autobusem, ale tyle kwiatów się wtedy nie zabierze. - Jedziemy z Polic. Szczęśliwie dojechaliśmy i fajnie. Samochód został w domu, bo nie ma mowy by dojechać. Jest miejska komunikacja i jesteśmy zadowoleni - mówią odwiedzający cmentarz.30 października ruszają pierwsze kwesty i zbiórki publiczne. W tym roku jest ich siedem - m.in. organizowana przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zbiórka "Przywracamy Pamięć Żołnierzy Wyklętych" oraz kwesta Fundacji "Dom Hospicyjny - Hospicjum św. Jana Ewangelisty".