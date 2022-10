Dopłaty dla rolników do najwyższej jakości zbóż i ziemniaków [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dopłaty do materiału siewnego to jeden z elementów wsparcia, realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Każdego roku rolnicy mogą skorzystać z dopłat do najwyższej jakości zbóż i ziemniaków.



W powiecie wałeckim wnioski do dopłat składa około 10 proc. rolników - mówi Piotr Pierzyński, kierownik biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mirosławcu. - Ubolewam nad tym, że to nadal dość mało, natomiast kwota wypłacona rolnikom to ponad 200 tys. złotych.



W moim gospodarstwie korzystam w stu procentach z dopłat do ziemniaków - mówi Mirosław Ignaszak, rolnik ze wsi Lubiesz w gminie Tuczno. - Materiał kwalifikowany daje nam wyższy plon, lepszej jakości. Różnica między materiałem kwalifikowanym, zakupionym z wykorzystaniem dopłat do materiału na hektarze może dochodzić nawet do 10, zdarzyło mi się nawet 15 ton różnicy w plonie handlowym więcej.



Przyjmowanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego odbywa się wiosną każdego roku.