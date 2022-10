Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

2 listopada rozpocznie się automatyczna kontrola w szczecińskiej Strefie Płatnego Parkowania.

Zajmie się tym samochód wyposażony w kamery skanujące numery rejestracyjne zaparkowanych aut. Dane te będą przekazywane do systemu, z informacjami czy kierowca zapłacił za postój.



W Szczecinie będzie jeździł jeden pojazd do kontroli mobilnej, koszt całego systemu to ponad 700 tysięcy złotych.