Poślizg z budową promenady w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Opóźnienia w budowie kołobrzeskiej promenady. Jej najnowszy odcinek zostanie ukończony dopiero w grudniu.

Chodzi o trzeci, ostatni odcinek jednego z najpopularniejszych miejskich deptaków prowadzącego od okolic molo aż do Ekoparku Wschodniego. Od początku roku realizowany jest fragment od Kamiennego Szańca właśnie do Ekoparku.



Wszystkie prace szły zgodnie z planem i miały zakończyć się w połowie listopada, natomiast Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu informuje, że wykonawca inwestycji zgłosił problem, który przeszkadza mu w terminowej realizacji całości zadania.



- Gdyby miał budulec, to byłby w stanie oddać inwestycję przed terminem. Niestety, były kłopoty z czerwonymi granitowymi płytami, w związku z tym to wszystko się trochę w czasie zaczęło przesuwać. Wykonawca wystąpił do miasta o zgodę na podpisanie aneksu z nowym terminem zakończenia inwestycji.



Miasto zgodziło na wydłużenie terminu zakończenia prac do 1 grudnia. Ostatni odcinek kołobrzeskiej promenady kosztuje 17 milionów złotych. 5 milionów miasto pozyskało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Poza samym deptakiem inwestycja zakłada budowę ścieżki rowerowej, dwóch nowych zejść na plażę, fontanny, a także miejsca do rekreacji na wysokości ulicy Sułkowskiego.