Ul. Ku Słońcu przy Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Fot. Piotr Sawiński [Radio Szczecin/Archiwum]

Kolejne zmiany w organizacji ruchu wprowadza od soboty szczeciński Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Przede wszystkim zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia południowa ulicy Ku Słońcu. Chodzi o odcinek od ronda Gierosa do ronda Pileckiego.



- To nie jedyna zmiana - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. - W sobotę od godziny 5 przynajmniej częściowo wyłączone z ruchu będą ulice Piękna i Karola Miarki. Staną się jednokierunkowe. Ma to związek ze wzmożonym kursowaniem komunikacji autobusowej.



Również od soboty - w rejonie szczecińskich nekropolii - uruchomionych zostanie sześć dodatkowych linii autobusowych. Wszystkie będą oznaczone literą "D".