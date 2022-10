Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Uczniowie z Kołobrzegu mogą korzystać już z nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5.

Na taką salę gimnastyczną kołobrzeska Szkoła Podstawowa nr 5 czekała ponad 50 lat. W piątek oficjalnie otwarto obiekt, którego budowa ruszyła w lutym 2021 roku. Paweł Waśków, nauczyciel wychowania fizycznego z SP 5 mówi, że szkoła zyskała świetne warunki do ćwiczeń z dziećmi i młodzieżą.



- Mamy 38,5 metra długości, około 19 metrów szerokości, boiska do koszykówki, podział na boiska do mini siatkówki, duże boisko do siatkówki, bardzo dużo bramek do piłki nożnej w różnych rozmiarach, warunki fantastyczne - wymienia Waśków.



Uczniowie szkoły już czekają na pierwszą lekcję w nowej sali. - Jest nowoczesna, jest dużo koszy. Można dużo grać w piłkę. Do tej pory musieliśmy dzielić się na cztery zespoły i nie wszyscy grali - mówią uczniowie.



Inwestycja kosztowała ponad 5 milionów złotych.