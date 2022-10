Kołobrzeg. Zmiany w komunikacji, utrudnienia, ograniczenia prędkości

Zmiany w ruchu w okolicach kołobrzeskiego cmentarza. Miejscowa policja informuje o utrudnieniach, jakie czekać będą kierowców.

W obrębie kołobrzeskiego cmentarza już w weekend widać wzmożony ruch. Kołobrzeska policja przypomina, że w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych w okolicach miejscowej nekropolii należy spodziewać się zmian komunikacyjnych.Karolina Seemann, rzeczniczka kołobrzeskiej komendy mówi, że tymczasowa organizacja ruchu zacznie obowiązywać w niedzielny poranek.- Od 30 października, od godz. 7 do 2 listopada do godz. 7 ul. Św. Wojciecha będzie ulicą jednokierunkową z wjazdem od ulicy 6. Dywizji Piechoty. Jeden kierunek obowiązywał będzie do wysokości ulicy Makuszyńskiego i Kossaka. Można nią będzie jedynie przejechać w stronę Radzikowa z maksymalną prędkością 30 kilometrów na godzinę. Do tego na ul. 6. Dywizji Piechoty od Zieleniewa, aż do ronda przy ul. Artyleryjskiej w obu kierunkach będzie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 kilometrów na godzinę - zapowiedziała.Policjanci zapowiadają też wzmożone kontrole trzeźwości. Mundurowi będą także zwracać szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów. Wzmożone kontrole na drogach potrwają do 2 listopada.