"Kopyta pełne roboty", czyli policja konna na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Policjanci na koniach wjechali na Cmentarz Centralny. Szczecińska nekropolia jest największą w Polsce, jest również jedyną, na której zobaczymy konny patrol.

- To jest tak duża nekropolia. że proszę mi wierzyć, że mamy pełne kopyta roboty. Co roku mamy powtarzające się zadania; najczęściej są to osoby, które się zgubią na cmentarzu, są też osoby, często starsze, które potrzebują sprawnego ściągnięcia pomocy i wtedy jesteśmy doskonałym punktem orientacyjnym dla karetki pogotowia - mówi komisarz Agnieszka Kacprzak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.



Konie na cmentarzu służbę pełnić będą do 2 listopada.