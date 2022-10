Blisko miesięczne szkolenie za nimi. "Niesamowite przeżycie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ponad setka ochotników do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyła w sobotę przysięgę w Szczecinie.

Moment ten wieńczył 28-dniowe szkolenie podstawowe, które przeszedł każdy z rekrutów. - 28 dni minęło bardzo szybko. Pierwszy tydzień trochę się dłużył, ale następne dni zleciały już bardzo szybko. Najtrudniejsze było przestawić się z codziennego życia do żołnierskiego trybu. Nie żałuję. Jeszcze raz podjęłabym taką decyzję. To niesamowite przeżycie. Wspaniale będę wspominał te 28 dni, przede wszystkim kadrę szkoleniową, ludzi których tu poznałem, z którymi dalej będziemy utrzymywać dalszy kontakt. Jeszcze dużo pracy, by być jeszcze lepszym - to wrażenia ochotników i ochotniczek po zakończonym szkoleniu.



Teraz część z nich zostanie wpisana do rezerwy, ale większość za kilka dni rozpocznie 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostkach wojskowych.



- Część zostaje, ale zostaje też druga część do szkolenia specjalisty w innych jednostkach wojskowych. Cieszymy się z tego, bo nie tylko nasze szeregi rosną, ale też innych jednostek, dzięki nam - mówi dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej generał dywizji Roman Łytkowski.



To już druga przysięga żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w Szczecinie, na początku października ślubowało prawie 200 osób.