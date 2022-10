Węgry: ogłoszono stan zagrożenia wojną

Budapeszt. Fot. pixabay.com / Jo Stolp (domena publiczna)

Węgierski rząd ogłosił, że od 1 listopada zostanie ponownie wprowadzony stan zagrożenia wojną. To efekt dokonanej niedawno zmiany węgierskiej ustawy zasadniczej.

Zmiana wprowadzona kilka dni temu ograniczyła ilość stanów nadzwyczajnych, jakie może ogłosić państwo do trzech: wojennego, wyjątkowego i zagrożenia. Wymusza to zniesienie wszystkich poprzednich stanów ogłoszonych przed wejściem w życie poprawki.



Dlatego w nocy opublikowano dekret rządowy ustanawiający na nowo stan zagrożenia w związku z wojną i katastrofą humanitarną na terenie Ukrainy. Początkowo będzie on obowiązywał przez miesiąc, ale przez ten czas rząd ma przygotować kolejny dekret, przedłużający stan zagrożenia o kolejne 180 dni. To maksymalny czas o jaki jednorazowo można go wydłużyć.



Rzadko spotykany na świecie stan zagrożenia istnieje w węgierskim prawodawstwie od kilku lat. Wcześniej był ogłaszany w związku z kryzysem uchodźczym i epidemią koronawirusa. Daje on możliwość gabinetowi Viktora Orbána rządzenia dekretami.