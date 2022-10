Bayraktary już w naszym regionie. Komentarz szefa sejmowej komisji

Sześć pierwszych bezzałogowych dronów Bayraktar trafiło do 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. Zachodniopomorski ośrodek ma być głównym punktem szkolenia operatorów dronów.

- To lotnisko nie będzie już przeznaczone do typowych samolotów bojowych, ale będziemy tam szkolić załogi i szkolimy już od kilku lat te załogi, które dowodzą bezpilotowcami, bo ten bezpilotowiec sam też nie jest w stanie sam nic zrobić. Największe bezałogowce są kierowane nawet przez dwóch operatorów - mówi poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.Bayraktary to drony tureckiej produkcji. Zostały rozsławione podczas wojny na Ukrainie, jednak w użyciu są od 2014 roku. Polscy żołnierze odbywają już szkolenia na tego typu sprzęcie w Turcji.